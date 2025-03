Das Gears of War Remasters wird außer dem Koop-Modus keinen Mehrspielermodus haben

HQ

Die Tatsache, dass es eine Gears of War-Kollektion am Horizont gibt, wird zu einem dieser Geheimnisse, die absolut kein Geheimnis sind. Es wird weit und breit darüber gesprochen, und wir kennen bereits jede Menge Details, wie z.B. dass es dieses Jahr erscheinen und für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheinen wird.

Jetzt fügt Windows Central-Redakteur Jez Corden eine weitere Information hinzu und enthüllt, dass Gears of War: Collection zwar einen Koop-Modus bieten wird, aber keinen Multiplayer-Modus. Wenn man bedenkt, wie sehr der Multiplayer in den früheren Gears of War-Titeln beliebt ist, ist die Entscheidung etwas seltsam, aber Corden ist glaubwürdig, also haltet eure Erwartungen im Zaum.