HQ

Bitmap Books hat sich einen wohlverdienten Ruf für die Herstellung von Premium-Gaming-Artbooks erworben, und das GBA Pixel Book ist da keine Ausnahme. Dieses 272-seitige Hardcover ist eine absolute Augenweide, vollgepackt mit hochwertigen Screenshots, Artwork und ausführlichen Kommentaren.

Eine der größten Stärken des Buches ist die Art und Weise, wie es die Essenz der GBA-Pixelkunst einfängt. Der Handheld war ein Kraftpaket für 2D-Grafik und bot gestochen scharfe Sprites, lebendige Farbpaletten und reichhaltige Animationen, die seine Game Boy-Vorgänger übertrafen. Dieses Buch beleuchtet all das und mehr und präsentiert das Beste, was Entwickler aus der Hardware herausgeholt haben. Es ist die Art von Buch, die man wahllos durchblättern kann und immer noch von der schieren Kunstfertigkeit fasziniert ist.

Das Buch ist nicht nur eine Sammlung von Screenshots – es ist ein kuratiertes Erlebnis. Es präsentiert über 50 der visuell auffälligsten und künstlerisch anspruchsvollsten GBA-Titel, von legendären First-Party-Nintendo-Spielen bis hin zu weniger bekannten Juwelen. Castlevania: Aria of Sorrow, Metroid Fusion, The Legend of Zelda: The Minish Cap und Advance Wars kommen hier zu ihren Gebühren, aber das Buch hebt auch Kultklassiker wie Astro Boy: Omega Factor und Gunstar Super Heroes hervor.

Werbung:

Jedes vorgestellte Spiel erhält eine mehrseitige Doppelseite, auf der atemberaubende Pixelkunst mit aufschlussreichem Text kombiniert wird. Das Buch bietet historischen Kontext, Einblicke von Entwicklern und einen tiefen Einblick in die grafischen Techniken, die diese Spiele so besonders gemacht haben. Das Layout ist sauber, so dass es einfach ist, die Pixelkunst ohne Ablenkungen zu genießen. Es ist ein wahres Fest der Handwerkskunst, nicht nur eine Nostalgiereise.

Wenn Sie jemals eine Veröffentlichung von Bitmap Books in der Hand gehalten haben, wissen Sie, dass sie nicht an Qualität sparen. Das GBA Pixel Book ist da keine Ausnahme – es fühlt sich luxuriös an. Der Hardcover-Einband ist robust, die Seiten sind dick mit einem matten Finish, das die Lebendigkeit des Kunstwerks verstärkt, und die Farben sind absolut knallig. Bitmap Books liefert durchweg sammlungswürdige Bände, und dieses hier könnte eines ihrer bisher besten Werke sein.

Die Druckqualität sorgt dafür, dass jedes Pixel gestochen scharf und sauber ist. Im Gegensatz zu vergrößerten Screenshots, die Sie online finden können, werden die Bilder hier sorgfältig aufgenommen und formatiert, um die Integrität der ursprünglichen Sprites zu wahren. Es ist so nah wie möglich, diese Grafik zu erleben, ohne tatsächlich einen GBA-Emulator zu starten.

Werbung:

Wenn Sie ein langjähriger GBA-Fan sind, ist dieses Buch eine einfache Empfehlung. Es ist eine nostalgische Reise zurück in das goldene Zeitalter der Handheld-Spiele, aber es ist auch eine Feier der Pixelkunst als legitime Kunstform. Spieleentwickler, Künstler und alle, die das Handwerk der Sprite-basierten Grafik zu schätzen wissen, werden in diesem Buch einen immensen Wert finden.

Selbst wenn Sie noch nie einen GBA besessen haben, hat der visuelle Stil der Spiele etwas universell Ansprechendes. Wenn du die Super Nintendo-Ästhetik liebst, wirst du es zu schätzen wissen, wie GBA-Spiele den 16-Bit-inspirierten Look in neue Gebiete vorangetrieben haben.

Es besteht kein Zweifel, dass das GBA Pixel Book eine wunderschön gestaltete Hommage an einen der beliebtesten Handhelds von Nintendo ist. Bitmap Books hat wieder einmal ein Produkt geliefert, das die Spielegeschichte respektiert und ehrt und gleichzeitig eine unglaubliche visuelle Präsentation bietet. Und ich kann es mir einfach nicht verkneifen, davon zu schwärmen. Es ist eine unverzichtbare Ergänzung für jede Spielebibliothek, egal ob Sie ein Hardcore-GBA-Fan sind oder einfach nur Retro-Gaming-Kunst lieben. Wenn Sie das goldene Zeitalter der 2D-Handheld-Spiele zu schätzen wissen, zögern Sie nicht – dieses Buch verdient einen Platz in Ihrem Regal.