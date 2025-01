Das Gaming-Universum von Sam Lake: Remedy fängt gerade erst an Sam Lake deutet an, dass weitere miteinander verknüpfte Geschichten in Arbeit sind.

HQ Die einzigartige Spielwelt von Remedy Entertainment beginnt sich laut dem Chef des Studios, Sam Lake, gerade erst zu entfalten. In einem kürzlichen Interview mit IGN verriet er, dass die Fans das Crossover zwischen Control und Alan Wake zwar erst mit der AWE-Erweiterung bemerkten, die Verbindungen aber mit Alan Wake 2 und seinem Lake House DLC noch stärker wurden. Lake betonte, dass dies nur die Spitze des Eisbergs sei und noch viel mehr in Arbeit sei, ohne dass ein Endspiel in Sicht sei. Als nächstes kommt FBC: Firebreak, das Koop-Spiel von Remedy, das auf der Welt von Control aufbaut. Es ist zwar noch unklar, wie es sich in die breitere Geschichte einfügen wird, aber es ist sicher, dass es dem ständig wachsenden Universum eine weitere Ebene hinzufügen wird. Während Remedy sein kompliziertes Netz weiter webt, fragen sich die Fans, welche neuen Wendungen als nächstes kommen. Welche anderen Überraschungen könnte Remedy für sein wachsendes Universum bereithalten?