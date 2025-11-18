Das Gaming bewegt sich laut Take-Two CEO in Richtung PCs

HQ

Während die Steam Machine auftaucht und droht, die Grenze zwischen Konsolen und PCs zu verwischen, werden wir erneut an die Macht der letzteren Plattform erinnert, die über Jahrzehnte stetig gestiegen ist. Es scheint, als würden sogar einige der größten Namen der Gaming-Branche betonen, dass PCs die Zukunft sind, denn Take-Two-CEO Strauss Zelnick merkt an, dass Gaming als Geschäft "sich in Richtung PC bewegt".

Genau das sagte er kürzlich im Gespräch mit CNBC und sagte voraus, welchen Weg das Gaming in naher Zukunft einschlagen wird. "Ich denke, es bewegt sich in Richtung PC, und das Geschäft bewegt sich eher in Richtung Open als Closed", sagte er. "Aber wenn man die Konsole als Eigentum definiert, nicht als System, dann verschwindet die Vorstellung eines sehr reichhaltigen Spiels, das man stundenlang auf einer großen Leinwand spielt."

Also zählt Konsolenspiele jetzt als das Spielen eines großen Spiels auf einem großen Bildschirm? Na gut. Es wäre schwer, sich eine Zukunft vorzustellen, in der es keine traditionellen Konsolen mehr gibt, aber da Xbox und Steam scheinbar auf das Ziel hinarbeiten, einen Rechner zu haben, auf dem man so gut wie alles zugreifen kann, könnte sich das Gaming, wie wir es kennen, bald ändern.