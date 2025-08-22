Das Team von Gamereactor berichtet über den zweiten ereignisreichen Tag auf der Gamescom 2025

HQ

Die Gamescom macht Spaß, aber es ist auch ein wirklich beschäftigtes Team für das talentierte Team von Gamereactor, das mit einem komplett ausgebuchten Terminkalender in Richtung Köln aufgebrochen ist.

Hier ist das Team dabei, sich nach einem arbeitsreichen zweiten Tag auf der Messe zu entspannen, und Alberto, Alex, Jakob und Ben nehmen sich einen Moment Zeit, um darüber zu sprechen, mit wem sie gesprochen haben und was sie gespielt haben.

Bitte bleibt dran für weitere Interviews, Gameplay-Clips und mehr, wenn das Team sein wichtiges Filmmaterial von der Gamescom 2025 zurückschickt.