Das Gameplay von The Spirit of the Samurai sieht aus wie aus einem Stop-Motion-Film und fühlt sich an wie das erste Mortal Kombat

Ich erkenne an, dass wir im Kino seit den Stop-Motion-Effekten der 1930er Jahre einen langen Weg zurückgelegt haben, aber es ist nichts Falsches daran, zu schätzen, dass diese bahnbrechenden Film- und Bewegungstechniken auch heute noch in Film, Fernsehen und in einigen Fällen auch in Videospielen angewendet werden. Spirit of the Samurai ist einer von ihnen.

Wenn man sich den ersten Gameplay-Trailer ansieht, könnte man meinen, wir wären zurück in den Tagen des ersten Mortal Kombat, aber schaut euch die Feinheiten an: Die Linien sind hier viel sauberer und moderner, und natürlich haben wir es mit einem Side-Scrolling-Action-Adventure zu tun, in dem wir uns mit einem Katana durch japanische Folklore kämpfen, uns in einen untoten Samurai verwandeln und von einer Katze begleitet werden.

The Spirit of the Samurai kommt im Herbst 2024, und wir sind wirklich daran interessiert, es auszuprobieren - was meint ihr?