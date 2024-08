Das Gameplay von Crysis Next ist heute online durchgesickert

HQ

Vor der offiziellen Ankündigung von Crysis 4 ging das Gerücht um, dass Crytek an einem Spiel namens Crysis Next arbeiteten, das ein Multiplayer-Eintrag in der Franchise sein sollte.

Obwohl es nie das Licht der Welt erblickte, zeigten Leaks im Internet, dass an diesen Gerüchten etwas Wahres dran ist. Aus offensichtlichen Gründen können wir sie hier nicht posten, und Crytek betreibt ein sehr effizientes Krisenmanagement, um das durchgesickerte Filmmaterial zu entfernen, aber das Gefühl der Fans online scheint tatsächlich zu sein, dass sie froh sind, dass das Spiel abgesagt wurde.

In den 13 Minuten des durchgesickerten Filmmaterials wurde das Third-Person-Multiplayer-Spiel gezeigt. Es gab drei Klassen: den Frontliner, den Techniker und den Flanker. Die Grafik war glanzlos, aber das ist bei Filmmaterial, das sich in der Entwicklung befindet und ebenfalls von vor ein paar Jahren stammt, zu erwarten.

Obwohl die Neuigkeiten über Crysis 4, nur langsam kommen, sind viele Spieler froh, einen gut funktionierenden Einzelspieler-Eintrag in der Franchise zu bekommen, und viele mehr hoffen, dass Crytek einen Weg finden könnte, die Knochen von Crysis Next neu zu polieren und in einen Multiplayer-Modus dafür umzuwandeln (danke, DSOG).