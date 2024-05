Das Game of Thrones-Spin-off A Knight of the Seven Kingdoms wird von Owen Harris von Black Mirror inszeniert

HQ

Von allen Game of Thrones-Spin-offs, die derzeit in Arbeit sind, scheint A Knight of the Seven Kingdoms eines der wenigen zu sein, die wir bald sehen werden, da die Geschichte kurz und vollständig ist.

Der Hollywood Reporter teilt uns mit, dass die erste Staffel der Serie 6 Episoden umfassen wird, von denen 3 von Black Mirror-Regisseur Owen Harris inszeniert werden, der für San Junipero und Be Right Back aus der dystopischen Serie bekannt ist.

A Knight of the Seven Kingdoms hat auch seinen Titel geändert und den Teil "The Hedge Knight" entfernt. Wenn man bedenkt, dass die Originalgeschichte von George R.R. Martin nur 160 Seiten umfasst, wird es wahrscheinlich nicht länger als ein paar Staffeln dauern, um sie zu adaptieren. Es wird erwartet, dass sie irgendwann im Jahr 2025 ausgestrahlt wird.