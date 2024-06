Das Frogun-Universum erweitert sich um Frogun Encore, eine eigenständige Erweiterung und Fortsetzung

Wenn Sie das Guerrilla Collective-Event gestern Nachmittag verfolgt haben, haben Sie wahrscheinlich Dutzende von verschiedenen Spielen gesehen und hatten wenig Zeit, jedes von ihnen zu genießen. Keine Sorge, denn dafür sind wir hier, um alle Informationen über die großen und kleinen Titel zu sammeln, die während dieser magischen Woche für Videospiele angekündigt werden.

Einer der Titel, der gestern erschienen ist, ist fast eine erweiterte Version des Originals. Frogun Encore ist definiert als eine Erweiterung/Fortsetzung von Frogun, in der die ursprünglichen Protagonisten Renata und Jake erneut die Welt bereisen, um die Rückkehr des bösen Beelzebub zu verhindern.

Frogun Encore wird am 25. Juni als eigenständiges Abenteuer für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch erhältlich sein. Schauen Sie sich den Trailer unten an und lassen Sie uns wissen, was Sie denken.