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Ein Freundschaftsspiel vor der Weltmeisterschaft zwischen Chile und DR Kongo sollte nächste Woche am 9. Juni in La Línea de la Concepción in Cádiz stattfinden, doch der Bürgermeister der südlichen Gemeinde Spaniens, Juan Franco, entschied sich aus Angst vor dem Ebola-Ausbruch in dem afrikanischen Land, der offiziell von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Epidemie eingestuft wurde, abzusagen.

Im Gespräch mit dem Radiosender COPE sagte Franco, er habe die Entscheidung nach einer Empfehlung der Gesundheitsbehörden der Region Andalusien getroffen und festgestellt, dass die von den Organisatoren eingereichten Unterlagen unzureichend seien. "Wir sprechen hier von einer Pandemie, ich glaube, ziemlich ernst, in Afrika. Ich glaube nicht, dass es noch einen Impfstoff dafür gibt, und wir hielten es für am sinnvollsten, dass das Match nicht stattfindet."

Chile qualifizierte sich nicht für die Weltmeisterschaft 2026, aber die Demokratische Republik Kongo schon, zum zweiten Mal überhaupt, nachdem sie an der Ausgabe 1974 teilgenommen hatten, als sie alle Gruppenspiele verloren. Die DR Kongo qualifizierte sich nach einem Sieg gegen Jamaika bei den Play-offs im vergangenen März.

Die kongolesischen Spieler trainieren und leben schon vor Beginn des Ausbruchs in Belgien, daher ist das Risiko, dass einer von ihnen das Virus bringt, nahezu null, aber "die uns vorgelegten Unterlagen ließen einige Zweifel an den Gesundheits- und Sicherheitsgarantien auf, die für dieses Spiel bereitgestellt werden könnten". Die Vereinigten Staaten haben strenge Einreiseverbote für alle Nicht-Amerikaner, die sich in DR Kongo, Uganda oder Südsudan aufgehalten haben, aber die Spieler dürfen ins Land einreisen und werden Gruppenspiele gegen Cristiano Ronaldos Portugal, Kolumbien und Usbekistan in Spielen in Houston, Atlanta (USA) sowie Guadalajara (Mexiko) bestreiten.