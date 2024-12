Das Free-to-Play-Spiel My First Gran Turismo will Kleinkinder ans Steuer setzen

Im Rahmen der laufenden PlayStation 30th Anniversary -Feierlichkeiten hat Polyphony Digital nun ein überraschendes neues Projekt angekündigt, das bereits morgen (6. Dezember) völlig kostenlos debütieren wird. Es ist bekannt als My First Gran Turismo und es ist ein Erlebnis, das ein wenig auf den Punkt gebracht und entwickelt wurde, um alle Generationen willkommen zu heißen und zu ermutigen, die Fahrsimulationsserie aufzunehmen und auszuprobieren.

In der korrekten Beschreibung des Spiels aus dem Mund von Kazunori Yamauchi, dem Schöpfer von Gran Turismo, heißt es: "Dieses Erlebnis nimmt einen besonderen Platz in meinem Herzen ein, da es eine Hommage an die Ursprünge des ersten Gran Turismo ist, in dem Spieler aller Generationen die Freuden des Fahrens entdeckten. Egal, ob es darum geht, Kindern zum ersten Mal die Freude am Rennsport näher zu bringen oder eine vergessene Leidenschaft für das Fahren neu zu entfachen, My First Gran Turismo wurde so konzipiert, dass es sowohl zugänglich als auch fesselnd ist und für jeden geschaffen wurde, ohne Einschränkungen hinsichtlich Alter oder fahrerischem Können."

My First Gran Turismo wird versuchen, die Grundlagen zu präsentieren und den Spielern beizubringen, wie sie Kurven fahren, bremsen, beschleunigen und ihre Zeiten Runde für Runde verbessern können. Es wird 18 Autos und eine Handvoll ikonischer Strecken wie Deep Forest Raceway und Kyoto Driving Park enthalten, und eine Vielzahl von Spielmodi bieten, sei es Race Events, Time Trials und Music Rally Stages. Es wird sogar volle PS VR2-Unterstützung beim Debüt geben, was bedeutet, dass Sie Ihre Immersion verbessern können, wenn Sie einer der wenigen sind, die tatsächlich eines dieser teuren VR-Headsets besitzen.

Sobald My First Gran Turismo erscheinen wird, wird das Spiel morgen, am 6. Dezember, auf PS4 und PS5 um Mitternacht Ortszeit erscheinen.