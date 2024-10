Das Free-to-Play-Spiel Animal Crossing: Pocket Camp kostet Sie im Februar 20 $

HQ

Eines der mobilen Unterfangen von Nintendo war das Animal Crossing: Pocket Camp -Spiel, ein Titel, der ein eher rudimentäres Animal Crossing -Erlebnis bot, so dass Leute auf Android und iOS am Spaß teilnehmen konnten. Dieses Spiel wird bald in der Erinnerung verblassen, denn am 29. November wird es abgeschaltet, aber nur kurz...

Nintendo wird Pocket Camp wieder in einen Offline-Zustand versetzen, als Teil dessen, was als Animal Crossing: Pocket Camp - Complete Edition bezeichnet wird. Es wird das gleiche Projekt sein, nur mit allen Inhalten, die während seiner siebenjährigen Laufzeit zur Verfügung gestellt wurden, was bedeutet, dass Sie über 10.000 Gegenstände erwarten können, Tonnen von Tieren, die es zu fangen gilt, saisonale Events, die Sie genießen können, und die Möglichkeit, Ihre vorhandenen Speicherdaten auf diese neue Version zu übertragen.

Es wird auch ein paar neue Ergänzungen geben, darunter Camper Cards, damit ihr sammeln und mit anderen Spielern handeln könnt, einen neuen Hub-Ort namens Whistle Pass, den ihr besuchen könnt, wo Live-Musik geboten wird, und einen Complete Ticket, den ihr durcharbeiten könnt, damit ihr mehr Ausrüstung verdienen könnt.

Wenn Sie diese Complete -Version von Pocket Camp spielen können, wird sie bereits am 3. Dezember veröffentlicht, aber es wird kein Free-to-Play-Spiel mehr sein. Sie können es auf iOS und Android für 9,99 $ zu einem günstigeren Einführungspreis bis zum 31. Januar ergattern, wobei der Preis danach auf 19,99 $ steigt.

Weitere Informationen zum Complete Edition finden Sie weiter unten im erweiterten Gameplay- und Walkthrough-Video.