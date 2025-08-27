Das Free-to-Play-MOBA von Amazon Games beginnt im September mit dem geschlossenen Alpha-Test

Amazon Games hat bekannt gegeben, dass es bereits Anfang September mit dem Closed-Alpha-Test für sein kommendes MOBA March of Giants beginnen wird. Diejenigen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko werden die ersten sein, die das Spiel ausprobieren können, wobei der erste Test vom 2. bis 10. September läuft.

Das Free-to-Play-Spiel stammt von vielen der Entwickler hinter Rainbow Six: Siege, da March of Giants von Amazon Games Montreal entwickelt wird, einem Studio, das von Creative Director Xavier Marquis geleitet und von anderen Ex-Ubisoft und Rainbow Veteranen unterstützt wird.

Das Spiel selbst spielt in einer Welt, die Wissenschaft der frühen 1900er Jahre und Magie kombiniert und sich um riesige Riesen dreht, die sich in der letzten Schlacht eines jahrhundertelangen Konflikts gegenüberstehen. Uns wurde gesagt, dass sich das Spiel mit militärischen Themen befasst, und als Riese können die Spieler Tausende von Soldaten befehligen, während sie versuchen, die 4v4-Action zu gewinnen.

In Bezug auf March of Giants äußert sich Marquis: "March of Giants repräsentiert unsere Vision, das epische Ausmaß des Krieges in das MOBA-Genre zu bringen. Wir wollten etwas schaffen, das die strategische Tiefe traditioneller MOBAs einfängt und gleichzeitig innovative Mechaniken einführt, die es den Spielern ermöglichen, riesige Armeen zu befehligen und taktische Strukturen auf dem Schlachtfeld einzusetzen. Dies ist seit Jahren ein Herzensprojekt für unser Team, und wir freuen uns, es endlich mit den Spielern zu teilen."

Der geschlossene Alpha-Test umfasst 15 Riesen zur Auswahl, jeder mit seinen eigenen Fähigkeiten. 10 werden von Anfang an verfügbar sein, weitere fünf werden durch den Grundfortschritt verdient. Es ist unklar, wann ein ähnlicher Alpha-Test nach Europa kommen wird, aber in der Pressemitteilung heißt es, dass "weitere Regionen und Tests für die Zukunft geplant sind".