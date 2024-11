Das französische Studio Alkemi Games, Schöpfer von An Ankou, kündigt seine Schließung an

Ein neuer Tag und ein weiterer schmerzhafter Verlust für die Videospielindustrie. Der französische Entwickler Alkemi Games, Schöpfer von An Ankou, kündigt die Schließung des Studios an, nachdem sein Entwicklungsvertrag im Dezember ausgelaufen ist.

Alkemi Games hat es nie geschafft, mit seinem Titel An Ankou finanzielle Stabilität oder großen Einfluss zu finden, trotz recht positiver Kritiken für dieses isometrische Ansichts-Roguelite, das sehr an die Spiele vom Typ Survivor und Hades erinnert. Der Gründer und Direktor des Studios, Alain Puget, sagt in einer Erklärung in den sozialen Medien, dass er nach Ablauf des Vertrags noch ein paar Monate durchhalten und seiner Praktikantin so viel wie möglich beibringen wird, bevor er sie in diese "feindliche Welt" wirft. Er wirft auch einen Curveball auf Ankous Verlag, PID Games, zu, der die Rechte an dem Spiel behalten wird, nachdem eine Vereinbarung zwischen den beiden Parteien gescheitert ist, und Alain sagt, dass er nicht mehr die Kraft oder Motivation hat, nachts wach zu bleiben, um das Spiel zu beenden. Eine Abschrift des französischen Originaltextes, die im Folgenden übersetzt wird:

"Im Dezember wird Alkemis letzter unbefristeter Vertrag auslaufen und der Anfang vom Ende für das Studio. Alkemi wird noch nicht schließen (das heißt, wenn alles ein paar Monate lang zusammenhält), denn ich habe eine großartige Praktikantin, und die Firma zu schließen würde bedeuten, sie zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt zurück in die Schützengräben zu schicken, und ich habe ihr noch ein paar Dinge beizubringen, denke ich.

Nach Ablauf dieser Frist wird Alkemi voraussichtlich schließen. Ich verliere die Spiele, die Rechte, das (sehr magere) Einkommen... 15 Jahre Arbeit. Ich habe schon vor langer Zeit meinen Frieden damit gemacht, und es waren sowieso nicht nur "meine" Spiele. Außerdem hat es kein Geld verdient und ich bin auch nicht der Typ Mensch, der Fortsetzungen macht.

Ich denke, mein größtes Bedauern wird An Ankou sein: ein fantastischer Spielplatz, auf dem wir 2023 11 Monate lang Spaß hatten, bevor die Party zu Ende ging. Seitdem rudern wir ununterbrochen, um nicht unterzugehen. Ich hatte immer gehofft, auch in meiner Freizeit wieder damit zu beginnen. Aber jetzt, mit der fast sicheren Aussicht, die Firma und alle Rechte zu verlieren, ist die Motivation, meine Nächte und Wochenenden in An Ankou zu investieren, offensichtlich verschwunden. Das tut mir sehr leid, glauben Sie mir. Ich habe alles versucht, was ich konnte, um einen Plan zu finden, um es zu beenden.

Vielen Dank an Mickael, Christophe, Guillaume, Kévin, Dimitri, Louis, Pilou, Anaïs, GC, Morgan und Viviane. Das beste Team.

Vielen Dank an unsere festen und einmaligen Partner. Danke an Biborg und Bruno, ohne die wir 15 Jahre nicht überlebt hätten. Danke an unsere Freunde Fabien, Olivier, Thomas, Laura, Audrey, Matthieu, Rémi und so viele andere...

Vielen Dank an die Spieler, die unsere Spiele gespielt haben. Unsere schrägen Spiele, manchmal ein wenig kaputt, aber immer mit dem Wunsch gemacht, etwas Neues zu machen, das wir gerne gespielt hätten.

Alles Liebe, Alain."

Ein trauriger Abschied für ein Studio, das nicht ganz in die aktuelle Szene passte, obwohl seine Titel eine sehr starke Persönlichkeit haben.