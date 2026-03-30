Das französische Gericht weist Cardiffs Anspruch gegen Nantes nach dem Tod von Emiliano Sala ab

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Der traurige Rechtsstreit zwischen dem walisischen Klub Cardiff City und dem französischen Klub Nantes ist möglicherweise beendet, da das Handelsgericht von Nantes Cardiffs Ansprüche am Montag abgewiesen hat. Das Gericht verpflichtet Cardiff, 480.000 €/£400.000 an Anwaltskosten und moralischen Schäden zu zahlen, die FC Nantes erlitten haben.

Der walisische Verein hat zwar das Recht auf Berufung, ist aber weiterhin verpflichtet zu zahlen. Wenn sie Berufung einlegen, könnte das Verfahren noch Jahre andauern. Laut BBC werden sich der Club und seine Anwälte Zeit nehmen, um über das Urteil nachzudenken.

Am 19. Januar 2019 gab Cardiff City die Verpflichtung des argentinischen Stürmers Emiliano Sala für eine Ablösesumme von 15 Millionen Pfund bekannt – ein Rekord für den Verein, der versuchte, den Abstieg aus der Premier League zu vermeiden. Zwei Tage später stürzte Salas Flugzeug auf dem Ärmelkanal ab, als es von Nantes nach Cardiff reiste. Sala und der Pilot wurden Tage später tot aufgefunden.

Ein Rechtsstreit zwischen Cardiff und Nantes begann, wobei der walisische Verein den französischen Verein für den Unfall verantwortlich machte, da der Flug von einem von Nantes beauftragten Vermittler organisiert worden war; Später stellte sich heraus, dass der Flug nicht lizenziert war, aber der Club war nicht für die Organisation verantwortlich.

Insgesamt forderte Cardiff von Nantes 120 Mio. €/£104 Mio. als Entschädigung für Einkommensverluste und andere Schäden, da Sala glaubte, dass Sala den Verein in der Premier League hätte halten können; sie sind jetzt in der League One, der dritten Liga Englands. Doch das französische Gericht hat gegen den englischen Klub entschieden, ebenso wie FIFA und das Gerichtsverfahren für Sport, und ebenfalls Cardiffs Ansprüche abgewiesen.