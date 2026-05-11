Das Flagrant 2-Foul von Victor Wembanyama, das den Spurs möglicherweise die NBA-Playoffs gekostet hat

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Die Minnesota Timberwolves schafften es, das Halbfinale der NBA West Conference gegen die San Antonio Spurs mit 2:2 auszugleichen, und nun geht die Serie in die Spiele 5 und 6. Das Spiel endete mit 114:109, Anthony Edwards erzielte 36 Punkte, aber die meisten Experten sind sich einig, dass das Spiel nach Victor Wembanyamas Ausweisung geändert wurde, der im zweiten Viertel ein Flagrant 2 Foul beging und Naz Reid mit dem Ellbogen versetzte, als die Timberwolves mit 36:34 führten. Nach zwei Freiwürfen führten sie mit vier Punkten.

Der französische Spieler, Gewinner der Auszeichnung als bester defensiver Spieler, schlug Reid mit dem Ellbogen ins Gesicht, und nach einer Videoüberprüfung wurde er aus dem Spiel verwiesen, da es als Flagrant 2-Foul galt, was bedeutet, dass es als übermäßiger und unnötiger Kontakt über dem Hals galt.

Die San Antonio Spurs haben weiterhin Heimvorteil, daher spielen sie nächstes Dienstagabend Spiel 5 zu Hause und, falls nötig, das siebte Spiel am 17. Mai.

An anderer Stelle besiegten die Oklahoma City Thunder die Los Angeles Lakers zu Hause mit 108:131 und standen damit mit 3:0 in der Serie, während die New York Knicks die Philadelphia 76ers mit 144:114 deklassierten und die Serie mit 4:0 gewannen. Das andere Duell im Osten geht mindestens bis Spiel 5, da die Detroit Pistons mit 2:1 gegen die Cleveland Cavaliers führen.