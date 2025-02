Das Finalistenteam des Six Invitational 2025 von Team BDS wird in der nächsten Saison möglicherweise nicht mehr für Team BDS antreten

HQ

Während es nicht gelang, die illustre Sledge Hammer-Trophäe bei den Six Invitational 2025 in die Höhe zu stemmen, beendete Team BDS als Zweiter nach FaZe Clan und krönte damit letztendlich eine ziemlich starke Saison 2024. Die Mannschaft gewann das Esports World Cup -Turnier und wurde Zweiter bei den BLAST R6 Major Manchester und Montreal, was viele davon ausgehen lässt, dass sie in der Saison 2025 den Schritt zu Siegen machen wird. Das kann zwar immer noch passieren, aber unter einem anderen Namen als Team BDS.

Wir sagen das, weil Team BDS ' Rainbow Six: Siege Team die Möglichkeit hatte, andere Optionen zu erkunden. Dies wurde von Coach Samy "Stooflex" Smail auf X bestätigt, wo er erklärte:

"Bis heute dürfen wir von @TeamBDS Optionen ausloten.

"Wir als Team stehen für Gespräche mit Interessierten zur Verfügung und sind über Twitter DM direkt ansprechbar."

Zweifellos wird es viele Parteien geben, die daran interessiert sind, sich dieses talentierte und fähige R6S-Team zu schnappen.