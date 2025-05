Das Finale von The Last of Us: Staffel 2 zog im Vergleich zum Finale von Staffel 1 weniger als die Hälfte der Zuschauer an

HQ

Gestern war es in Europa an der Zeit, sich das Finale der zweiten The Last of Us-Staffel anzusehen, und jetzt kommen die US-Zahlen herein, die uns sagen, wie sie abgeschnitten hat. Und es scheint nicht ganz erhebend zu sein.

Laut Deadline zog das Finale 3,7 Millionen US-Zuschauer (alle Plattformen) an, was deutlich weniger ist als die erste Folge derselben Staffel, die 5,3 Millionen Zuschauer erreichte. Der Unterschied ist noch deutlicher, wenn man ihn mit dem Ende der ersten Staffel vergleicht, wo die letzte Folge 8,2 Millionen amerikanische Zuschauer hatte.

HBO ist jedoch nicht allzu besorgt und sagt, dass ein Teil des Rückgangs dadurch erklärt werden kann, dass es in den USA das Memorial Day-Wochenende war, an dem viele Menschen andere Dinge zu tun hatten als fernzusehen, und sie erwarten, dass die Zahlen steigen werden. Es ist bereits bestätigt, dass es eine dritte Staffel der Serie geben wird, und es wurde kürzlich bekannt gegeben, dass sie voraussichtlich in einer möglichen vierten Staffel enden wird.

Wie sich das auf ein mögliches drittes Spiel auswirken würde, das vielleicht weniger spannend sein wird, wenn man weiß, wohin die Geschichte geht, bleibt abzuwarten.