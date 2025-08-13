Das Finale der 24. Saison der ESL Pro League findet in Kattowitz statt

HQ

Als die ESL ankündigte, dass das frühe Intel Extreme Masters Event der Saison von Kattowitz weg und ab 2026 in die polnische Stadt Krakau verlegt werden würde, waren viele enttäuscht, dass dies bedeutete, die Stadt hinter sich zu lassen, die jahrelang Gastgeber von TopCounter-Strike -Action war. Die ESL hat dieses Feedback aus der Community bemerkt und angekündigt, dass es in Kattowitz 2026 ein weiteres CS-Event geben wird, und jetzt hören wir, was das sein wird.

Vom 9. bis 11. Oktober 2026 wird das Spodek Arena in der Stadt Gastgeber des ESL Pro League Season 24 Finals sein. Dabei werden einige der besten Teams anwesend sein und versuchen, sich einen Teil des Preispools von satten 1 Million US-Dollar zu sichern, wobei sich der Live-Teil in Kattowitz nur um das Finalwochenende dreht. Die komplette Season 24 beginnt am 24. September, wird aber das Rudel verkleinern, bis nur noch eine Handvoll übrig ist, die bereit sind, vor Fans auszutragen.

Marc Winther, Director of Game Ecosystems bei ESL FACEIT Group, sagte über die Rückkehr nach Kattowitz: "Kattowitz war der Geburtsort von Dutzenden von Champions, und die Spodek Arena hat im Laufe der Jahre unzählige ikonische Momente erlebt - hier hat Counter-Strike wirklich einen gewaltigen Sprung gemacht. Mit seiner geschichtsträchtigen Geschichte und seiner unnachahmlichen Atmosphäre gibt es keinen besseren Ort für unsere Fans, um den Nervenkitzel der ESL Pro League live zu genießen."

Wir warten immer noch darauf, von den Austragungsorten und Veranstaltungsorten für den ESL Pro League Season 23 Finals zu erfahren, der zwischen dem 13. und 15. März 2026 stattfinden wird.