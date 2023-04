Das Final Fantasy XVI-Gameplay zeigt alles, was du wissen musst

HQ

Square Enix hatte die Ehre, eines der ersten PlayStation 5-Exklusivspiele zu enthüllen, als Final Fantasy XVI enthüllt wurde, und der heutige State of Play zeigte, warum dieser mit Spannung erwartete Titel nicht auf Last-Gen-Konsolen laufen kann.

Denn das 25-minütige Gameplay-Video von Final Fantasy XVI sieht absolut unglaublich aus, sowohl in Bezug auf die Präsentation als auch auf den Inhalt. Es zeigt und erklärt im Grunde alles, was Sie über das Spiel wissen sollten, während wir mehr über die Zeitsprunggeschichte, den stilvollen Echtzeitkampf, eine ganze Reihe von Nebenaktivitäten, eine Handvoll einzigartiger und erstaunlicher Bosskämpfe, mehr vom Wolfsbegleiter Torgal und vieles mehr erfahren. All dies unterstreicht den starken Fokus des Spiels auf die Zugänglichkeit der Systeme, die Schwierigkeitsoptionen und die Steuerung. Einfach ausgedrückt, ist es leicht zu verstehen, warum sowohl Veteranen als auch neue Spieler sich sehr auf den 22. Juni freuen.