Das Fiasko von Suicide Squad plagt Warner Bros. weiterhin - die Einnahmen brechen um fast 50 % ein

Ein Jahr nach seiner Veröffentlichung spukt Suicide Squad: Kill the Justice League Warner Bros. immer noch wie ein wütender Geist herum. Dies geht aus einem neuen Ergebnisbericht hervor, aus dem hervorgeht, dass der Umsatz im ersten Quartal dieses Jahres um fast 50 % gesunken ist, was auf das kommerzielle Fiasko zurückzuführen ist, das mit Suicide Squad: Kill the Justice League bezeichnet wird. Und das, obwohl alle Arbeiten und der anhaltende Support für das Spiel vor einigen Monaten beendet wurden.

Die negativen Auswirkungen haben intern Wellen geschlagen, die sich nicht nur auf die Einnahmen, sondern auch auf andere Projekte ausgewirkt haben, einschließlich des Spiels Wonder Woman, das verworfen wurde. Sowie komplette Studioschließungen, die leider Monolith trafen, wie Sie sich vielleicht erinnern.

Aber es gibt etwas Hoffnung. Hogwarts Legacy und Mortal Kombat 1 generieren weiterhin Einnahmen für Warner Bros. Games, was dem Team klarer gemacht hat, worauf es sich in Zukunft konzentrieren muss. Was Rocksteady betrifft, so scheinen sie eine weitere Chance zu bekommen, und im Moment rekrutieren sie stark für das, was viele für ein neues Spiel in der Arkham-Serie vermuten. Wir können nur hoffen.

Was erhoffst du dir als nächstes von Warner Bros. Games ? Ein neues Hogwarts Legacy, mehr Mortal Kombat oder ein neues Arkham-Spiel?