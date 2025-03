Das feurige Schicksal des Raumschiffs: Ein weiterer Rückschlag für die Marsträume von SpaceX

HQ

Das ehrgeizige Starship-Programm von SpaceX erlitt einen weiteren Rückschlag, als der jüngste Testflug mit einer feurigen Explosion über der Karibik endete, was den zweiten großen Fehlschlag in diesem Jahr darstellte (via Reuters).

Die gewaltige Rakete hob wie geplant in Texas ab, aber Minuten später drehte sie sich unkontrolliert im Weltraum, bevor sie auseinanderbrach und Trümmer durch den Himmel in der Nähe von Südflorida und den Bahamas wirbelte.

Die Federal Aviation Administration (FAA) stoppte kurzzeitig den Flugbetrieb an mehreren Flughäfen in Florida aufgrund herabfallender Trümmerteile, während SpaceX einen kritischen Triebwerksausfall einräumte, der zu einem Totalverlust des Fahrzeugs führte.

Da Starship eine zentrale Rolle in Elon Musks Vision einer menschlichen Besiedlung des Mars spielt, könnten die wiederholten Pannen Bedenken hinsichtlich des Tempos und der Zuverlässigkeit des Programms aufkommen lassen. Vorerst bleibt abzuwarten, wie schnell sich SpaceX von diesem Rückschlag erholen kann.