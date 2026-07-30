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Der Krieg in der Ukraine zeigt bereits deutliche Anzeichen, dass er die Zivilbevölkerung belastet, während das Militär weiterhin den russischen Vormarsch aufhält und Drohnen einsetzt, um russische Nachschublinien und Fabriken hinter den Frontlinien zu sabotieren. Moskaus Strategie sieht jedoch nun ballistische Raketenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew vor. Diese Angriffe sind für die ukrainische Armee derzeit unmöglich abzuwehren, da sie die von ihren europäischen und NATO-Partnern versprochenen Luftverteidigungssysteme noch nicht erhalten hat.

Die Lage wird zunehmend verschlechternd, denn angesichts dieser Angriffe können sich die Bürger nur in einem der 4.000 Luftschutzbunker Kiews beeilen – die jedoch völlig unzureichend für die Bevölkerung sind. Laut dem Reuters-Bericht sind nur 500 dieser Unterkünfte tatsächlich wirksam gegen diese Art von Angriffen, und die Regierung wird erst im September mit dem Bau eines neuen Mega-Schutzraums (seit 2022 geplant) beginnen können.

Auch Metrostationen sind zu einem alternativen Ort geworden, um die Nacht zu verbringen, doch Überfüllung und Spannungen unter den dort aufschlagenden Zelten, der Mangel an Aufsicht durch Sicherheitskräfte und allgemein das Versagen der Regierung, diese Situation anzugehen, drohen, das eine Element zu untergraben, das seit Beginn des Konflikts beständig geblieben ist: die unerschütterliche Unterstützung der Bürger für Selenskyjs Verteidigungspolitik.