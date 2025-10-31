Das FBI gibt bekannt, dass es am Halloween-Wochenende einen möglichen Terroranschlag in Michigan verhindert hat

HQ

Das FBI hat bekannt gegeben, dass es mehrere Verhaftungen vorgenommen und einen möglichen Terroranschlag vereitelt hat, der für das Halloween-Wochenende in Michigan geplant war.

"Heute Morgen hat das FBI einen möglichen Terroranschlag vereitelt und mehrere Personen in Michigan verhaftet, die angeblich einen gewalttätigen Anschlag am Halloween-Wochenende geplant haben", schrieb FBI-Direktor Kash Patel auf X. Es wurden keine genauen Informationen über die Anzahl der Verhaftungen gegeben, aber Seb Gorka, leitender Direktor für Terrorismusbekämpfung im Weißen Haus, sagte, dass die Behörden einen "dschihadistischen Terroranschlag in Detroit" gestoppt hätten. zeitlich abgestimmt auf Halloween, "wenn unschuldige Kinder sich beim Süßen oder Saures amüsieren sollten"

Diese Verhaftungen erfolgen Monate nach der Verhaftung von Ammar Said im vergangenen Mai, einem Mann aus Michigan, der verdächtigt wird, im Namen des Islamischen Staates einen Anschlag auf eine Einrichtung der US-Armee in Detroit geplant zu haben, so die Associated Press, der von FBI-Undercover-Agenten gefasst wurde.

"Danke an die Männer und Frauen des FBI und der Strafverfolgungsbehörden überall, die rund um die Uhr Wache stehen und unsere Mission, das Heimatland zu verteidigen, zerschlagen", fuhr Patel fort. Das FBI beharrt darauf, dass es keine Bedrohung mehr gibt.