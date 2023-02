Das Fast X-Poster wurde veröffentlicht

Wenn Sie sich auf eine Dosis Familie gefreut haben, dann haben Sie zweifellos den Mai 2023 für einige Zeit in Ihrem Kalender festgehalten, denn dann wird der vorletzte Film der Fast and Furious-Saga erscheinen. Bekannt als Fast X, wird dieser Film die Torretto-Familie für eine weitere Weltreise zurückbringen, und was genau sie vorhaben und mit wem sie sich treffen werden, werden wir ziemlich bald wissen.

Weil Universal das Poster für den Film fallen gelassen hat, was uns einen Blick auf Vin Diesel's Dom gibt, mit einem Bild mit dem Slogan: >.

Hinzu kommt, dass uns gesagt wird, wann der Fast X's-Trailer eintreffen wird, und er kommt bereits nächste Woche, am 10. Februar, um genau zu sein.

Bist du aufgeregt, Fast X in den Kinos zu sehen, wenn es am 19. Mai 2023 debütiert?