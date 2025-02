Das Fake-Meth von Breaking Bad war so realistisch, dass es oft vom Set gestohlen wurde

Drogen- und Substanzkonsum ist heutzutage in Film und Fernsehen ziemlich verbreitet, aber obwohl wir viele Charaktere sehen, die Marihuana rauchen oder Kokain oder Methamphetamin konsumieren, sind es in diesen Unterhaltungsprojekten gefälschte Alternativen, die verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Schauspieler nicht in einem ständigen Rausch gefangen sind. In einem kürzlich erschienenen Artikel von The Guardian wurden die Geheimnisse hinter der Herstellung dieser gefälschten Medikamente von verschiedenen Produktionsdesignern gelüftet.

Das interessanteste der Reihe dreht sich um Breaking Bad und das gefälschte Meth, das in der Serie verwendet wird. Dies wurde durch den Besuch von Crystal-Meth-Kochhäusern und das Erlernen der Besonderheiten von denjenigen geschaffen, die die Substanz regelmäßig herstellen. Der Produktionsdesigner der Serie, Robb Wilson King, enthüllte, dass sie dann ähnliche Methoden verwendeten, um die Droge von Walter White herzustellen, wenn auch mit verschiedenen Elementen, die der Öffentlichkeit vorenthalten wurden, um sicherzustellen, dass sie die DEA und andere Anti-Drogen-Regierungsbehörden nicht verärgerten. Tatsächlich hat diese Art der Recherche so realistisches Meth hervorgebracht, dass King sogar anmerkt, dass es manchmal vom Set gestohlen wurde.

Zu den anderen Drogen, die in anderen Projekten verwendet werden, gehören das Einwickeln von Moos in Fäden, um künstliches Gras herzustellen, die Verwendung von Sheabutter als Ersatz für Crack und die Herstellung eines Pulvers auf Milchbasis, das sich wie Kokain verhält und von Schauspielern sicher geschnupft werden kann, da es sich im Wesentlichen wieder in Milch verwandelt, indem es sich mit dem Wasser in der Nase des Konsumenten vermischt. Zigaretten sind oft nikotinfreie pflanzliche Alternativen, und Ecstasy und andere Pillen sind in der Regel echte Süßigkeiten, obwohl manchmal Apotheker hinzugezogen werden, um genauere Placebo-Versionen zu erstellen.

Bei all diesen gefälschten Medikamenten, die heute für eine Vielzahl von Shows entwickelt und hergestellt werden, fragst du dich vielleicht, was mit ihnen passiert, nachdem die Produktion abgeschlossen ist? King merkte an, dass sie für Breaking Bad alles an die DEA zurückgeben mussten, damit sie es entsorgen konnten, als wäre es eine echte Substanz, während Paul Cross von Supacell sagt, dass sie einfach alles in die Luft gejagt haben.

