Das Expanse-Gameplay zeigt eine schwierige Wahl aus Episode 1

Ein Jahr und einige Veränderungen sind vergangen, seit "das neue" Telltale angekündigt hat, dass es an einem Spiel arbeitet, das im The Expanse-Universum spielt. Seitdem haben wir etwas Gameplay gesehen, aber wie wäre es mit einem Vorgeschmack auf das, was in der ersten Episode erwartet?

Telltale hat uns jetzt einen neuen Gameplay-Trailer für The Expanse: A Telltale Series gegeben, und dieser zeigt, was wir tun werden und welche Entscheidungen in der ersten Episode des Spiels getroffen werden müssen. Ein Beispiel für Letzteres wird die Zukunft für Camina Drummer und den Rest der Crew wenig verändern.

Leider gibt uns der Trailer kein Update bezüglich des Veröffentlichungsdatums des Spiels, also müssen wir einfach abwarten, ob es diesen Sommer tatsächlich herauskommt.