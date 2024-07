Das Event "Fluch der Karibik" Fortnite beginnt am Freitag

HQ

Wir haben eine ganze Reihe von Gerüchten und Berichten gesehen, die besagen, dass Pirates of the Caribbean eines der nächsten großen Crossover in Epic Games ' Battle Royale Fortnite sein wird. Nun, es ist endlich an der Zeit, dass dies Realität wird.

Am Freitag, den 19. Juli, wird Pirates of the Caribbean im Rahmen einer Veranstaltung, die als Cursed Sails gilt, zu Fortnite kommen.

Wir haben zwar noch keine vollständige Liste der genauen und bestätigten Informationen, aber der oft zuverlässige Fortnite -Leaker ShiinaBR hat sich an X gewandt, um zu enthüllen, dass es ein Event Pass geben wird, und nach durchgesickerten Bildern zu urteilen, wird es eine Cursed Gold Währung zu verdienen geben und Varianten der verschiedenen berühmten Disney-Figuren wie Captain Jack Sparrow.

Wirst du dir diese Zusammenarbeit ansehen?