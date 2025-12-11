Das Evangelion-Anime-Studio Gainax existiert offiziell nicht mehr

Studio Gainax, das Anime-Studio hinter Hits wie Neon Genesis Evangelion, FLCL, Gurren Lagann und weiteren, existiert heute nicht mehr. Dies folgt darauf, dass das Studio vor über einem Jahr Insolvenz anmeldete, ein Prozess, der inzwischen abgeschlossen ist.

Die Finalisierung und Auflösung wurde in den frühen Morgenstunden Europazeit bekannt gegeben und durch eine Stellungnahme von Hideaki Anno, einem der ursprünglichen Gründer des Studios, bestätigt. In der Aussage schien Anno wenig zurückzuhalten, wenn es darum ging, die Quellen seiner Frustrationen mit dem Studio zu benennen. Er dankte auch denen, die in seinen letzten Tagen beim Steuern geholfen hatten.

Yasuhiro Kamimura erhält beispielsweise eine besondere Anerkennung als letzter repräsentativer Direktor von Gainax, der sich mit Gläubigern und der Verbreitung der Rechte an den Werken des Studios befasste. Die finanzielle Lage des Studios hatte sich seit etwa 2012 verschlechtert, sodass es scheint, dass es über ein Jahrzehnt lang nahe an diesem Punkt lag. Dennoch werden Anime-Fans auf der ganzen Welt um den Verlust eines Studios trauern, das so viele wichtige Werke geschaffen hat.

