Das erwartet euch in der offenen Beta von Worms Rumble

Team17 lädt am Wochenende zur offenen Beta von Worms Rumble ein, die mit drei verschiedenen Spielmodi auf PC und PS4 die Spieler vom neuen Projekt der Briten überzeugen soll. Ihr könnt Deathmatch, Last Worm Standing und Last Squad Standing auf der Karte "Transforming Towers" spielen, der Stresstest soll vorerst bis zum 9. November um 9 Uhr am Morgen laufen.

Die Entwickler haben es sich nicht nehmen lassen, auf einige Waffen im bekannten Worms-Stil hinzuweisen, denn eure Konkurrenz könnt ihr unter anderem mit Schafwerfern, Raketenschilden und einem Plasma-Blaster abknallen. Worms Rumble wird am 1. Dezember auf PC, PS4 und PS5 veröffentlicht und wer vorbestellt, erhält zusätzliche Anpassungsgegenstände.