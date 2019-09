Das Erwachen der Geister: Erste Erweiterung rockt Rage 2 Ende des Monats

Rage 2 erhält am 26. September seine erste Erweiterung - Das Erwachen der Geister. Avalanche Studios und id Software lassen uns darin gegen durch Feltrit verseuchte Kanibalen kämpfen. Die Entwickler erzählen ihre Nebengeschichte in der sogenannten Overgrown City, in der wir den mächtigen Feltritlaser finden und eine neue Fähigkeit namens Leere erlernen (ein Bike gibt es ebenfalls). Besitzer der Deluxe Edition erhalten am 26. September automatisch Zugang zum Add-On, alle anderen zahlen dafür 1.500 Rage-Credits oder alternativ 15 Euro.

