Das erstmalige Studio Fire and Frost enthüllt kommendes Open-World-RPG Of Ash and Steel

Der Publisher TinyBuild, der uns einige der interessantesten Indies der letzten Jahre wie Graveryard Keeper, Hello Neighbor oder Potion Craft beschert hat, macht mit der Ankündigung von Of Ash and Steel, einem Open-World-RPG-Titel in der Third-Person-Perspektive, einen ehrgeizigen Schritt nach vorne. Während einer Medienpräsentation hinter verschlossenen Türen erhielten wir einen ersten detaillierten Blick auf diesen PC-Titel, der 2025 erscheinen soll.

Of Ash and Steel ist ein moderner Titel, aber er verleugnet nicht, dass er von Klassikern des Genres inspiriert ist. Das Fire and Frost-Studio, das sich aus RPG-Enthusiasten zusammensetzt, sprach darüber, wie sie Titel mit dem Charme der Vergangenheit entwickeln möchten, aber mit aktuellen Systemen. Das erste, was ich dachte, als ich den Trailer zu Of Ash and Steel sah, war, dass er sehr an The Witcher 3: Wild Hunt erinnert, und das ist auch beabsichtigt, auch wenn er eine eigene Persönlichkeit hat.

Of Ash and Steel basiert auf der Erkundung einer riesigen, dunklen Fantasy-Welt ohne Kartenmarkierungen, in der das Entdecken und Verfolgen von Hinweisen auf versteckte Gefahren und Beute belohnt wird. Es ist eine Reise der Selbstfindung in einer feindlichen Welt, die sich im Laufe des Spiels weiterentwickelt und auf unterschiedliche Weise mit dem Spieler in Kontakt tritt.

Es verfügt auch über ein Kampfsystem, das aktive Fähigkeiten, die Umgebung und die Spezialisierung auf verschiedene Waffen kombiniert. Darüber hinaus wird es ein emergentes Gameplay geben, mit Tag-Nacht-Zyklen, NPC-Routinen und zufälligen Begegnungen.

Hier steckt definitiv viel Potenzial, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten mehr über Of Ash and Steel zu erfahren. In der Zwischenzeit könnt ihr euch die Steam-Seite des Spiels ansehen und euch unten eine Galerie mit Screenshots ansehen.