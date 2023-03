Das erste Update von Kerbal Space Program 2 wird diese Woche eintreffen

HQ

Der Early Access-Start von Kerbal Space Program 2 ist nicht ganz so gut verlaufen, wie Entwickler Intercept Games gehofft hätte, da das Spiel mit einer Vielzahl von Problemen in Bezug auf Bugs und Leistung konfrontiert war, was zu einer gemischten Aufnahme von Fans auf Steam führte. Aber da dies ein Early Access-Titel ist, konnte sich der Entwickler verpflichten und sich darauf konzentrieren, das Spiel zu reparieren, und die erste Phase wird diese Woche kommen, wenn der erste Patch für KSP2 eintrifft.

Wie Kreativdirektor Nate Simpson in einem Blogbeitrag erwähnt, wurde uns mitgeteilt, dass dieser Patch derzeit einer Qualitätssicherung unterzogen wird und voraussichtlich am 16. März eintreffen wird. Der Patch wird eine Reihe von Fehlern beseitigen, einschließlich des seltsamen, der dazu führte, dass das Kraken-Laufwerk aus irgendeinem Grund einen umgekehrten Schub erzeugte und die Leistung auf der ganzen Linie verbesserte.

Nach der Veröffentlichung dieses Patches stellte Intercept Games auch fest, dass der zweite Patch in Arbeit ist und dass der Entwickler bereits eine "nette Warteschlange von Korrekturen" dafür abgeschlossen hat, aber wir können weitere Informationen über diesen Patch erwarten, sobald Patch One veröffentlicht wurde.