Das erste UNICEF-Paket von Outright Games ist eingetroffen

HQ

Kürzlich berichteten wir über die Nachricht, dass der Verlag, der vor allem für seine Kinderspiele bekannt ist, Outright Games, sich mit der Wohltätigkeitsorganisation UNICEF zu einer Initiative zusammengetan hat, bei der er sich verpflichtet hat, 200.000 Pfund pro Jahr zu sammeln, um den am stärksten gefährdeten Kindern der Welt zu helfen.

Nun, da dies der Fall ist, verschwendet Outright keine Zeit, um diesen Meilenstein von 200.000 zu erreichen, da es jetzt sein erstes Paket auf den Markt gebracht hat, bei dem alle Gewinne für die Beschaffung von Spenden für UNICEF verwendet werden.

Dieser heißt Hasbro Kids Bundle und umfasst drei Spiele; Transformers: Battlegrounds, My Friend Peppa Pig und PJ: Masks Heroes of the Night und kostet 19,99 £ / 19,99 €.

Das Bundle bleibt bis zum 12. Mai verfügbar, wenn Sie also nach neuen Spielen suchen, die Sie mit einem jungen Familienmitglied spielen können, ist dies eine perfekte Gelegenheit, drei zu ergattern und sogar einen guten Zweck zu unterstützen.