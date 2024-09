Das erste überarbeitete Minecraft Live ist für Ende dieses Monats geplant

HQ

Kürzlich bestätigte Mojang Pläne, sein Minecraft Live -Format zu überarbeiten und massiv anzupassen, weg von weniger großen Shows hin zu häufigeren kleineren Shows. Einen ersten Vorgeschmack auf diese Formatanpassung bekommen wir in den kommenden Tagen.

Denn Mojang hat nun den Termin für den nächsten Minecraft Live bekannt gegeben. Es wird für den 28. September um 18:00 Uhr GMT / 19:00 Uhr MEZ angesetzt, und was es geben wird, erfahren wir:

"Das diesjährige Minecraft LIVE wird ein neues Erscheinungsbild haben, aber es ist immer noch vollgepackt mit den neuesten und besten Neuigkeiten. Wir enthüllen noch nie dagewesene Spiel-Drops, die euch exklusive Einblicke in neue Dinge geben, die in die Welt von Minecraft kommen, und vieles mehr! Es kommt alles direkt von den Entwicklern im Minecraft HQ hier in Stockholm."

Darüber hinaus können wir "eine After-Show erwarten, in der ihr unseren Entwicklern dabei zusehen könnt, wie sie noch tiefer in die Updates eintauchen und zum ersten Mal neue Inhalte durchspielen".

Werden Sie sich auf die kommende Minecraft Live einstellen?