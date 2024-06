Das erste prominente Gastziel von Hitman 3 sieht Agent 47 gegen Conor McGregor

HQ

IO Interactive hat Wunder gewirkt, indem es Hitman 3 und die World of Assassination unterhaltsam gemacht hat. Die verschiedenen Updates und neuen Missionen halten die Herausforderung und den Nervenkitzel, in die Fußstapfen von Agent 47 zu treten, am Leben, und dies wird in naher Zukunft nur noch erweitert.

Denn der dänische Entwickler tut sich mit dem irischen MMA-Kämpfer Conor McGregor zusammen, um ihn als eines der nächsten Ziele von Agent 47 in der World of Assassination willkommen zu heißen.

McGregor wird als kostenloser Elusive Target bekannt als The Disruptor verfügbar sein, ein millionenschwerer MMA-Kämpfer, der in die Octagon tritt, um sich einem Tech-CEO zu stellen, der sich selbst als den nächsten großen MMA-Kämpfer sieht, in einem Kampf auf Leben und Tod. Die Mission von Agent 47 besteht nicht nur darin, The Disruptor zu eliminieren, sondern besagten CEO davor zu bewahren, von McGregors Charakter im Ring getötet zu werden, indem er eines von vielen einzigartigen Szenarien und Optionen verwendet.

Wir haben uns bereits in diese Elusive Target -Mission gestürzt, um McGregor im Nahkampf als Agent 47 zu bekämpfen. Sie können unten sehen, wie es uns im Gameplay ergangen ist.

Andernfalls, da McGregors Einführung auch die Season of The Disruptor einleitet, könnt ihr euch die Roadmap für die kommende Saison ansehen, um zu sehen, was sie sonst noch bieten wird, bevor die Elusive Target -Mission am 27. Juni erscheint und bis zum 29. Juli verfügbar bleibt.