Das erste Poster von Godzilla x Kong deutet eine Machtverschiebung an

Das erste Poster für den kommenden nächsten großen Teil des Monsterversums, Godzilla x Kong: The New Empire, wurde enthüllt. Das Bild gibt uns einen besseren Einblick in den Hauptantagonisten des Films, der vor einiger Zeit erstmals im kurzen Ankündigungsvideo zum Film angeteasert wurde.

Das Poster trägt den Slogan "Verbeuge dich vor deinem neuen König", was darauf hindeutet, dass eine Verschiebung der Machtdynamik in der Welt der Monster stattfinden wird. Es wird erwartet, dass der Bösewicht Skar King sein wird, ein großes affenartiges Monster, das die Energie der Hohlen Erde nutzt, um die Fähigkeiten seiner Feinde zu erlangen. Unnötig zu erwähnen, dass sowohl Godzilla als auch Kong damit alle Hände voll zu tun haben werden.

Godzilla x Kong: The New Empire soll am 12. April 2024 in die Kinos kommen.