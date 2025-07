Das erste Poster für Supergirl warnt uns vor "Achtung"

HQ

Es ist nicht mehr wirklich ein Spoiler, da er seit dem Kinostart von Superman letzte Woche weithin gezeigt wurde, aber Milly Alcock hat jetzt ihr Debüt in der DC Universe gegeben, in Form eines Cameo-Auftritts direkt am Ende des letzten Films. Er ist kurz, wenn man den Film also nicht gesehen hat, verpasst man nicht viel, aber er gibt einen deutlichen Vorgeschmack darauf, was man von dieser Version der Figur erwarten kann, bevor sie nächstes Jahr in vollem Umfang erscheint.

Ja, im Jahr 2026, am 26. Juni, wird Supergirl in die Kinos kommen, und an diesem Tag werden wir eine Version der Figur treffen, die von DC Studios -Chef James Gunn als Zugunglück beschrieben wurde. Dies spiegelt sich in gewisser Weise im ersten offiziellen Post zum Film wider, der das Superman -Poster mit der inspirierenden und hoffnungsvollen Botschaft " Look Up" parodiert und durch "Look Out" ersetzt.

Worum es bei Supergirl gehen wird, soll auf Tom Kings epischer Geschichte Woman of Tomorrow basieren, in der Supergirl einem intergalaktischen Jäger während einer Party auf einer fernen Welt in die Quere kommt. Bei diesem Vorfall wird Krypto schwer verletzt und Supergirl trifft auch auf einen jungen Außerirdischen, der sich auch an diesem Jäger rächen will. Unnötig zu erwähnen, dass diese beiden Ereignisse Motivation genug für eine kosmische und lange Reise für die junge Heldin sind. Die Frage ist, ob der Film sich eng an die Handlung der Graphic Novel halten wird, oder ob er wie Superman und seine vermeintliche Inspiration von All-Star Superman etwas Neues daraus schaffen wird.

Unabhängig davon, was passiert, sehen Sie sich das erste Poster für Supergirl unten an.