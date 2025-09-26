Das erste offizielle Zubehör für die tragbare Xbox wurde vorgestellt

HQ

Es gab heute viel Aufsehen um ROG Xbox Ally, nachdem Microsoft zuerst seine Preise bekannt gegeben und dann mit Vorbestellungen begonnen hat, die fast sofort ausverkauft waren. Jetzt, da alles offiziell ist, das Gerät in drei Wochen veröffentlicht wird und die Leute ihre Geräte vorbestellt haben, wurde auch das Zubehör angekündigt.

Das ist natürlich zu erwarten, und SanDisk, Seagate und Asus selbst stehen mit verschiedenen Produkten bereit. Über Xbox Wire werden wir jetzt vorgestellt:

Sandisk microSD-Karte - Hochleistungsspeicher für Xbox Ally X, bis zu 2 TB, Geschwindigkeiten bis zu 200 MB/s.

Seagate FireCuda 530R SSD – Extreme Geschwindigkeit und Langlebigkeit, Unterstützung für Microsoft DirectStorage. Erhältlich in 1 TB, 2 TB und 4 TB.

ROG Xbox Ally (2-in-1) Premium Tragetasche - Wasserabweisende Hülle mit Fleecefutter und herausnehmbarer Tasche für ein 65-W-Ladegerät. Schützt Ihre Xbox Ally und ist leicht zu transportieren.

Die Anschaffung eines Koffers scheint sinnvoll zu sein, und wir sind immer für mehr Stauraum, daher klingen diese Produkte sicherlich nach durchaus relevanten Produkten. Sehen Sie etwas, das Sie für Ihre ROG Xbox Ally bekommen möchten?