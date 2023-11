Das erste Magic: The Gathering-Kochbuch erscheint morgen

HQ

Wenn Sie nach einer Möglichkeit gesucht haben, Ihre Hausmannskost aufzupeppen, hat Wizards of the Coast vielleicht eine Lösung für Sie, denn das Magic: The Gathering: The Official Cookbook: Cuisines of the Multiverse: The Official Cookbook: The Official Cookbook: Cuisines of the Multiverse feiert diese Woche sein Debüt.

Das Buch enthält über 70 Rezepte, die auf dem Kartenkampfuniversum basieren, und wie es in der Beschreibung des Buches heißt: "Dieses Kochbuch nimmt die Leser mit auf eine Reise durch das beliebte Spiel mit leicht verständlichen Rezepten. Mit wunderschönen Farbfotos sowie Illustrationen aus dem Spiel ist Magic: The Gathering: The Official Cookbook ein Muss für Feinschmecker und Fans gleichermaßen."

Das Buch erscheint offiziell am 28. November (also morgen) und Sie können es bei Amazon zum Preis von 35,99 $ abholen.