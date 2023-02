Das erste große Nintendo Direct-Set von 2023 für morgen

HQ

Gerüchte über die Schließung von Nintendo Direct begannen lange bevor die Dinge rund um Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp passierten, und die Leute erkannten, wie nah The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist, also war es nicht verwunderlich, als sich die Dinge letzte Woche aufheizten. Jetzt wird es definitiv überkochen.

Es wurde bestätigt, dass die erste große Nintendo Direct 2023 morgen um 22 Uhr GMT / 23 Uhr MEZ beginnen wird. Die Show wird ungefähr 40 Minuten dauern und sich "hauptsächlich" auf Spiele konzentrieren, die in der ersten Hälfte des Jahres 2023 auf dem Nintendo Switch erscheinen, also erwarten Sie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, Octopath Traveler II und hoffentlich Hollow Knight: Silksong, Pikmin 4 und mehr.