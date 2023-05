Das erste große Inhaltsupdate von V Rising ist da

HQ

Das erste von drei großen Inhaltsupdates für das Top-Down-Action-RPG V Rising ist da. Secrets of Gloomrot erweitert den Spielbereich des Spiels enorm.

In diesem Update erhalten wir nicht nur ein neues Biom, sondern auch Gebiete wie Quarzmine, Glasfabrik und einige andere werden erweitert. Was den Kampf betrifft, so wurden legendäre Waffen sowie einige überarbeitete Zaubersprüche hinzugefügt.

Neben den neuen Kampfoptionen gibt es auch einige zusätzliche Feinde zu bekämpfen, mit 30 neuen Gegnertypen und 10 zusätzlichen Bossen, die es zu besiegen gilt. V Rising bleibt auf dem PC im Early Access, aber sollte es weiterhin große Inhaltsupdates wie dieses herausbringen, könnte es diesen Status bald verlassen. Seht euch unten den Launch-Trailer zu Secrets of Gloomrot an.