Das erste große Inhaltsupdate von Payday 3 bringt zwei Legacy Heists mit sich

Starbreeze hat zwar erst Anfang des Monats den ersten richtigen Patch für Payday 3 veröffentlicht, aber ein bevorstehendes Inhaltsupdate soll dem Spiel noch mehr bringen. Wie in einem neuen Entwicklertagebuch beschrieben, werden wir in diesem Update die Rückkehr von zwei beliebten Zahltag 2-Raubüberfällen sehen.

Bei den Raubüberfällen handelt es sich um Cook Off und Murky Station. Neben diesen neuen (und alten) Raubüberfällen, an denen man teilnehmen kann, gibt es auch neue Musikstücke, neue First-Person-Animationen und eine neue Skill-Line. All diese Änderungen werden zu einem späteren Zeitpunkt im November kommen, wobei ein angemessener Startzeitpunkt in Kürze bekannt gegeben wird.

Es wird auch viele Änderungen an der Balance und der Lebensqualität geben, und während das erste große Update etwa 150 Korrekturen gebracht hat, werden mit dem nächsten Patch satte 200 Probleme behoben. Bleiben Sie dran, wenn wir mehr über die Veröffentlichung dieses Inhaltsupdates erfahren.