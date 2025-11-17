Das erste große Call of Duty: Black Ops 7 Turnier findet an diesem Wochenende statt

HQ

Call of Duty: Black Ops 7 ist gerade erst gestartet (mit mittelmäßigen Eindrücken von uns... siehe unsere Einzelspieler- und Mehrspieler-Rezension), und schon jetzt steht ein großes Turnier bevor. Nein, wir sprechen nicht von der Rückkehr der Call of Duty League, da diese erst im Dezember zurückkehren wird, sondern von einer Launch Invitational, die vom 22. bis 23. November läuft und alle 12 CDL-Teams umfasst.

Ja, veranstaltet von Monster Energy, bringt das Event alle 12 CDL-Teams und vier der besten Challengers Teams zu einem Event zusammen, das am kommenden Wochenende stattfindet und 75.000 Dollar auf dem Spiel setzt.

Wir kennen das Format noch nicht, aber wir wissen, dass die vier Challengers Teams OMiT, Team WaR, Telluride Bush Gaming und FC Stallions sind. Dies sollte als guter Indikator dienen, um den Zustand und die Standards der verschiedenen CDL-Teams zu beurteilen, bevor sie mit dem Hauptrennen beginnen und versuchen, OpTic Texas vom Thron zu stürzen.