Das erste Fußballspiel für Nintendo Switch 2? "Wir haben Devkits bestellt"

Jetzt, da das Nintendo Switch 2 vor der Tür steht, haben wir kürzlich die 11 unerklärlichen Abwesenheiten der ursprünglichen Switch-Reihe aufgelistet, Spiele, von denen wir nicht nachvollziehen konnten, dass sie in all den Jahren nicht an die äußerst erfolgreiche Plattform angepasst wurden. Darunter war Konamis PES oder eFootball, da der japanische Entwickler nicht vorhersah, welchen potenziellen Gewinn er aus dem Handheld/Konsolen-Hybrid erzielen könnte. Electronic Arts hat dagegen mit dem jährlichen FIFA und EA FC eine herausragende Leistung erbracht, trotz der kleinen Aktualisierung der einzelnen Eintrage. Obwohl keiner der beiden dem bevorstehenden Nachfolger von Switch die Liebe erklärt hat, gibt es ein Spiel und ein Studio, die bereits daran arbeiten, ihre Erfahrungen in die Switch 2 einzubringen.

Die Rede ist von UFL von Strikerz Inc. Obwohl das Team noch nichts Offizielles ankündigt (wie so ziemlich jeder andere Drittanbieter bisher), deuten sie eine mögliche Adaption ihres Free-to-Play-Spiels an, das derzeit auf PS5 und Xbox Series verfügbar ist und bald auch auf dem PC erscheinen wird.

"Apropos Switch 2, wir haben bereits Entwickler-Toolkits bestellt und angefordert", sagt der Publishing-Direktor gegenüber Gamereactor, wenn es um UFL und Plattformen geht. "Und soweit Sie verstehen, geschah das aus einem bestimmten Grund. Ich meine Switch 2 Devkits", fügt er im Video unten hinzu.

Auch wenn dies nicht bedeutet, dass wir in absehbarer Zeit definitiv UFL auf dem Nintendo eShop sehen werden, bestätigt es zumindest, dass die Entwickler von Strikerz Inc. die Möglichkeit bereits prüfen, noch vor dem TBA-Veröffentlichungsdatum der Konsole.

In Anbetracht der Dürre an realistischen Fußballspielen, die Nintendo-Fans drei (!) Generationen lang ertragen mussten (mit Ausnahme des strategisch interessanten Pro Evolution Soccer für die Wii) und mit Next Level Games ' Mario Strikers, das normalerweise als Titel der Welle 2/3 für Nintendo geplant ist, klingt die Aussicht, UFL jederzeit während des frühen Lebenszyklus der Konsole ausprobieren zu können, nach einer guten Nachricht für diese Fans, Vor allem, da Free-to-Play-Spiele dazu beitragen, die Lücken zwischen den großen Premium-Veröffentlichungen zu füllen, wenn sich die Bibliothek füllt. Wird Konami die gleiche Chance mit seinem eigenen F2P-Angebot rund um das Startfenster sehen? Wir sind nur noch wenige Tage davon entfernt, es herauszufinden...