Das erste Fire Emblem-Spiel, das im Westen veröffentlicht wird, kommt nächste Woche auf Switch Online

Nintendo hat bestätigt, dass Fire Emblem auf dem Game Boy Advance am 23. Juni als Teil des Nintendo Switch Online Expansion Pack auf die Nintendo Switch migrieren wird.

Dies ist das neueste Game Boy Advance-Spiel, das in den Dienst kommt, und für japanische Benutzer ist ein weiteres Spiel in Form von Fire Emblem auf dem Weg: The Binding Blade, das der Vorgänger dessen ist, was das westliche Publikum nur als Fire Emblem kennen wird.

Schaut euch den Trailer unten an und lasst uns wissen, ob ihr zum klassischen Fire Emblem-Spiel zurückkehren werdet.