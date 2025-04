Das erste Filmmaterial vom Set von Avengers: Doomsday ist durchgesickert

HQ

Letzte Woche startete Marvel einen mysteriösen Livestream, in dem sie zunächst einen Klappstuhl mit Chris Hemsworths Namen darauf aufstellten. Alle 20 Minuten wurde ein anderer Stuhl mit einem neuen Namen aufgestellt, und das ging stundenlang so. Schließlich erschien ein zufriedener Robert Downey Jr., um zu verkünden, dass die Dreharbeiten am Avengers: Doomsday nun offiziell im Gange sind. Und jetzt haben wir das erste Lebenszeichen vom Set.

Dank einiger engagierter Fans ist es den Drohnen gelungen, einen geschlossenen Ort zu fotografieren, der ein zerbombtes Schlachtfeld zeigt. Leider gibt es keine Helden auf dem Bild, so dass das Filmmaterial selbst vielleicht nicht sehr spannend ist. Auf jeden Fall können Sie sich unten selbst ein Bild machen.