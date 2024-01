Das erste Bild aus dem Michael-Jackson-Biopic wurde veröffentlicht

HQ

Da die Produktion von Antoine Fuquas Michael-Jackson-Biopic nächste Woche (22. Januar) beginnen soll, wurde das erste Bild aus dem Film geteilt.

Michael Jacksons Neffe Jaafar Jackson, der ihn in dem Film spielen soll, teilte den folgenden Beitrag auf Instagram, der von Jourdynn Jackson aufgenommen wurde. Das Bild mit der Bildunterschrift "The Journey Starts Monday" zeigt Jaafar, wie er eine der ikonischen Posen des King of Pop nachahmt.

Im Biopic des Films heißt es: "Michael wird den Zuschauern eine fesselnde und ehrliche Darstellung des brillanten und doch komplizierten Mannes bieten, der zum King of Pop wurde. Der Film präsentiert seine Triumphe und Tragödien in einem epischen, filmischen Maßstab – von seiner menschlichen Seite und seinen persönlichen Kämpfen bis hin zu seinem unbestreitbaren kreativen Genie, das durch seine ikonischsten Auftritte veranschaulicht wird. Wie nie zuvor wird das Publikum einen Einblick in einen der einflussreichsten und bahnbrechendsten Künstler erhalten, den die Welt je gekannt hat."

Michael soll am 18. April 2025 weltweit in die Kinos kommen.