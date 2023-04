Das Erreichen von Level 100 in Diablo IV dauert über 150 Stunden

HQ

Diablo IV wird im Mai eine letzte offene Beta haben, bevor es am 6. Juni veröffentlicht wird. Und wir wissen, dass es im Moment einen großen Hype gibt, da sich Millionen von Spielern auf ein vielversprechendes Abenteuer freuen.

Aber Sie fragen sich vielleicht, wie lange es dauern wird, bis Sie die Levelobergrenze im Spiel erreichen. In Interviews und in den sozialen Medien gab es diesbezüglich einige widersprüchliche Botschaften, so dass ein Fan beschloss, den stellvertretenden Spieldirektor Joseph Piepiora danach zu fragen, und er klärte die Dinge auf.

Es stellt sich heraus, dass der durchschnittliche Spieler mindestens satte 150 Stunden benötigt, um Level 100 zu erreichen. Im Grunde bedeutet dies, dass Sie auf Ihre Kosten kommen, wenn Sie es an die Spitze schaffen möchten.