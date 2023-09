Das erhebende Rhythmus-Dekorationsspiel Nom Nom: Cozy Forest Café fühlt sich an, als würde Animal Crossing auf Cooking Mama treffen

Als wir Nom Nom: Cozy Forest Café auf dem IndieDevDay in Barcelona entdeckten, kam es uns in gewisser Weise bekannt vor, und bald wurde uns klar, warum: Sein Solodev ist Anaïs Salla, der Minabo: A Walk Through Life zuvor als Game Designer für DevilishGames veröffentlicht hat. Niedlichkeit ist jedoch so ziemlich das einzige Merkmal, das beide Spiele gemeinsam haben.

"[Nom Nom] ist ein Rhythmus- und Dekorationsspiel", beschreibt Salla. "Es ist ein bisschen eine Anspielung auf die Flash-Spiele aus den frühen 2000er Jahren, also wenn man früher auf die Barbie-Webseite ging und Verkleidung und Dekoration spielte, und es nicht viel Konfrontation gab, also ist es kein konfrontatives Spiel, es ist kein schweres Spiel. Es ist einfach ein Spiel, das man genießen kann, und das Essen, das Kochen und das Gespräch mit den Tieren."

"Die Tiere werden dir beibringen, wie man sie macht", fügt sie über die verschiedenen Rezepte hinzu, "und du musst sie mit einem Rhythmus-Minispiel kochen, bevor du sie dekorierst, und dann kannst du sie servieren. Sie werden eine Website Ihrer eigenen Cafeteria haben, und Sie können die Bilder, die Sie dort machen, teilen."

"Ich denke, da gibt es viele verpasste Gelegenheiten", betont der Spieledesigner über die Mischung der Genres, "denn es gab viele 'rosa Spiele', die sie nannten, Spiele, die mehr für Mädchen vermarktet werden, und ich denke, dass jedes Kind Spaß daran hat. Ich denke also, dass es im Moment einen fehlenden Markt gibt... Es ist so, dass sie diesen Markt nicht füllen, also denke ich, dass wir versuchen sollten, diesen Kindern und den Menschen, die Kreativität genießen, mehr zu geben als Konflikten."

"Wir haben Minabo vor kurzem im April auf den Markt gebracht", erinnert sie sich schließlich an die vorherigen Bemühungen des Studios, die im Frühjahr auf natürliche Weise entstanden sind. "Und das Spiel ist experimentell und es geht um das Leben, ein bisschen wie ein Life-Sim-Walking-Simulator mit Rüben. Es ist ein bisschen seltsam, aber es spricht viel über Leben und Tod und zwischenmenschliche Beziehungen, und es ist ein bisschen ein besonderes Spiel und die Leute scheinen es sehr zu genießen. (...) Minabo war also sehr tief in seiner Botschaft, also denke ich, dass ich hier versuche, erhebender zu sein, ja, weil Minabo, wie gesagt, viel über Tod und Beziehungen spricht, also kann man hier Beziehungen zu den Kunden aufbauen und sich mit ihnen anfreunden, aber es wird nicht so tief sein."

Spielen Sie das vollständige Interview, um zu sehen, wie die Koch-Minispiele tatsächlich funktionieren und vieles mehr über Nom Nom: Cozy Forest Café, das voraussichtlich Anfang 2024 für Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC und Mobilgeräte verfügbar sein wird. Zuvor könnt ihr die Demo im Rahmen des bevorstehenden Steam Next Fest (9. bis 16. Oktober) ausprobieren.